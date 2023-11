MKRS në bashkëpunim me MASHTI dhe me Federatat Sportive hartuan programin “Sport në Shkolla”

Vlerat që i promovon sporti dhe aftësitë që i zhvillon aktiviteti fizik janë direkt të ndërlidhura me sektorin e edukimit dhe shëndetit, në shërbim të kësaj, Ministria e Sportit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Federatat Sportive ka hartuar programin “Sport në Shkolla” përmes së cilit po krijojmë mundësinë që të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar në Kosovë të jenë pjesëmarrës të rregullt në sport dhe aktivitete fizike.

Në prezantimin e sotëm të programit morën pjesë ministri Hajrulla Çeku, së bashku me zëvendësministren Daulina Osmani, Avni Rexha, përfaqësues nga MASHTI, krerët e FSSHK-së, drejtorët e DKRS-ve të komunave të Kosovës, drejtorët dhe përfaqësuesit nga drejtoritë përkatëse komunale për sport dhe arsim, po ashtu përfaqësues të Departamentit të Sportit.

Ministri Çeku theksoi vizionin e Qeverisë për sportin dhe hapat konkret të ndërmarrur për fuqizimin e mëtejmë të sportit elitar, si trefishimi i mbështetjes financiare të sportit garues, krijimi i standardeve të reja për zhvillimin e veprimtarisë sportive përmes reformës së kornizës ligjore si dhe prioritizimi i mbështjes së organizimit të ngjarjeve sportive ndërkombëtare në Kosovë me qëllim të shndërrimit të sportit në sektor me ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.

Dren Marseli, menaxher i programit “Sport në Shkolla” shpalosi komponentët që do të zbatohen në vitin shkollor 2023/2024, ku rreth 10300 nxënës të 23 komunave do të kenë mundësinë të jenë aktiv në aktivitetet sportive të përfshira në program, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.