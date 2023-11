AGK: Kosova për herë të parë do të jetë nikoqirja e European Federation of Journalists – EFJ

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës njofton se #KOSOVA për herë të parë do të jetë nikoqirja e European Federation of Journalists – EFJ për takimin vjetor të organizatës, i cili do të mbahet në maj, 2024.

Takimi vjetor i EFJ-së do të organizohet nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, në kryeqytetin e vendit, Prishtinë.

Ky takim do të shënojë një moment historik të rëndësishëm për AGK-në, dhe organizata është e gatshme për të organizuar një event të madh.

“Është një moment i jashtëzakonshëm në historinë e re 20-vjeçare të AGK-së, që t’i besohet një organizim kaq i madh. Ne do të mirëpresim vitin e ardhshëm në Prishtinë qindra gazetarë nga mbarë Evropë, për të diskutuar çështje të rëndësishme që lidhen me sigurinë e gazetarëve në kontinentin tonë, dhe do të jetë mundësi edhe për të treguar mikpritjen e jashtëzakonshme për të cilën njihet shteti jonë” ka thënë kryetari i AGK-së, Xhemajl Rexha.

Ricardo Gutierrez, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës Evropiane të Gazetarëve ka thënë se Bordi Ekzekutiv i EFJ-së, nuk e ka pasur vendimin e lehtë, pasi që përpara kishte dy kandidatë të jashtëzakonshëm: Shkupin dhe Prishtinën, kjo e tregon vendosmërinë e kolegëve në Ballkan për të punuar për kushte më të mira të punës dhe siguri më të madhe në një botë jostabile, thuhet në postimin në Facebook të AGK-së.