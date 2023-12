Kryeministri Kurti merr pjesë në ceremoninë e ndezjes së dritave për festën e Krishtlindjes në fshatin Pjetërshan

Nga vizita në komunën e Gjilanit, dhe më pas vizitës në komunën e Podujevës, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti mori pjesë në ceremoninë e ndezjes së dritave për Krishtlindje, në fshatin Pjetërshan të komunës së Gjakovës.

Duke iu drejtuar të gjithë të pranishmëve, kryeministri tha se simboli i ndezjes së dritave sonte, tregon që kush shkon pas dritës, pas të vërtetës, nuk mbetet në errësirë sepse kush bën vepra të mira, kush e do të vërtetën gjithmonë del në dritë.

“Veprat e mira sjellin paqen dhe të mirën e përbashkët në vendin tonë dhe kudo në botë. Andaj motra dhe vëllezër, me dashuri, për drejtësi, me paqe le të ecim të gjithë përpara së bashku”, u shpreh ai.

Ndezja e dritave në këtë fshat tashmë është bërë traditë, i cili ndryshe njihet edhe si “Fshati i dritave”.

Nën organizimin e Famullisë së Shën Josefit, të Pjetërshanit, ky fshat ka arritur ndër vite që të kthehet në një vend atraktiv, i cili ka tërhequr një numër të madh të vizitorëve për shkak të zbukurimeve unike.

Bashkë me kryeministrin Kurti, të pranishëm ishin edhe ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari si dhe zëvendësministri i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Agron Dobruna, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Atëherë siç e pamë të gjithë para 1 janarit të vitit 2024 e kemi 1 dhjetorin e kemi pra ardhjen e cila është koha e në të cilën ne përgatitemi për Krishtlindje andaj mirë se keni ardhur e mirë se e gjejmë njëri -​ tjetrin e mirë se ju gjej juve këtu në Pjetërshan, motra e vëllezër të dashur.

Grazhdi i Betlehemit është i varfër dhe tregon pikërisht atë përulësi pa të cilën nuk ka Krishtlindje. Vetëm ata që e kuptojnë se duhet ndjekur Zotin në vogëlsi dhe jo në madhështi, janë në gjendje ta adhurojnë atë. Krishtlindja është festa e të varfërve, të përulurve, por e lartësuar në Zotin dhe e pasur në Zot. Vjen për të na ndryshuar ne, jo kushtet tona. Por kur të fitojmë përulësi dhe një zemër të mbushur me dashuri, ne do të ndryshojmë gjithçka, gjithë botën, pak nga pak.

Ne mendojmë për të tjerët, për fqinjët tanë, andaj le t’u afrojmë atyre atë që është e bukur në Krishtlindje dhe atë që ne vetë kemi përjetuar, e që është afërsia e Zotit. Le të kemi kohë të takohemi, të vizitojmë, të kuvendojmë, t’u japim tyre kohën tonë që janë vetëm dhe që kanë nevojë për neve.

Simboli i ndezjes së dritave sonte, tregon që kush shkon pas dritës, pas të vërtetës, nuk mbetet në errësirë. Kush bën vepra të mira, kush e do të vërtetën gjithmonë del në dritë. Veprat e mira sjellin paqen dhe të mirën e përbashkët në vendin tonë dhe kudo në botë. Andaj motra dhe vëllezër, me dashuri, për drejtësi, me paqe le të ecim të gjithë përpara së bashku.