Presidentja Osmani: Vrasja e Liridona Ademajt krim monstruoz, autorët të marrin dënimin e merituar

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se vrasja e Liridona Ademajt është krim monstruoz që duhet të marrë dënimin e merituar. Ky krim i tmerrshëm kërkon veprim të shpejtë dhe vendimtar për t`u siguruar që drejtësia të mbizotërojë dhe që autorët ta marrin dënimin, i cili pasqyron peshën e kësaj vepre makabre penale.

Presidentja Osmani në postimin e saj në Facebook ka thënë se femicidi është dëshmi rrënqethëse që shpërfaq pabarazinë e rrënjosur thellë dhe dhunën me të cilën përballen gratë, është një rrëfim tragjik i jetëve të shkurtuara brutalisht vetëm për shkak të gjinisë, humbja e jetëve të grave nga duart e burrave është një njollë në ndërgjegjen tonë kolektive. Prandaj, është nevojë urgjente që të forcohet zbatimi i ligjit dhe kryerësit e krimeve të tilla të llahtarshme të përballen me dënimet më të ashpra të parapara me ligj.