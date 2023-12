Kryeministri Kurti: Anëtarësimi në KiE sjell avantazhe, veçanërisht për anëtarët e komuniteteve joshumicë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i është drejtuar bashkëqytetarëve serb me mesazhin në lidhje me aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, liberalizimin e vizave dhe rritjen e interesimit për t’u pajisur me pasaporta dhe targa të Republikës së Kosovës.

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se duke marrë parasysh se mbi 3260 pronarë të veturave nga fillimi i nëntorit e deri më tani kanë ndërruar targat e tyre me ato të Republikës së Kosovës, vërehet interesimi për integrim dhe kuptojmë e dimë se e njëjta gjë është në interes të çdo qytetari të Kosovës dhe të të gjithë neve.