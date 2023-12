Kurti takon ambasadoren Kuzma, vlerëson rolin e Letonisë në proceset e shtetndërtimit të Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti në takim ambasadoren jo-rezidente të Letonisë për Kosovën, Elita Kuzma.

Fillimisht, kryeministri shprehu urimet e tij për ditën e pavarësisë të Letonisë që u festua muajin e kaluar, si dhe për formimin e qeverisë së re së fundmi.

Ai nënvizoi mirënjohjen për mbështetjen dhe nënshkrimin e deklaratës së përbashkët për Kosovën nga Kryetarët e Komisioneve për Punë të Jashtme të shteteve të ndryshme, përfshirë kryetarin Rihard Kols nga Letonia, ku përmendet nevoja për qasje të barabartë e proporcionale mes palëve në procesin e dialogut, fokusin në stabilitetin e sigurinë e rajonit, si dhe kërkesën për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës.

Më tej, u diskutua rreth zhvillimeve të fundit, me theks të veçantë në qasjen destruktive të Serbisë në dialog si dhe sulmin terrorist e aktin e agresionit në Banjskë. U përmend dhe agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës dhe implikimet për vendet baltike dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, e ku kryeministri theksoi se Republika e Kosovës që nga fillimi e ka dënuar fuqishëm agresionin rus.

Duke biseduar për marrëdhëniet bilaterale, u theksua me rëndësi të veçantë dhe fuqizimi i bashkëpunimit përmes intensifikimit të komunikimit dypalësh për iniciativa të ndryshme me qëllim afrimin e dy vendeve tona me njëra tjetrën. Me këtë rast, kryeministri Kurti bëri dhe një ftesë për kryeministren e re Evika Silina për vizitë zyrtare në Kosovë.

Bashkëpunimi ynë mbulon sfera të ndryshme, nga fusha e arsimit dhe mbështetja nga “Riga Graduate School of Law” (RGSL) për studentët nga Kosova, e deri tek fusha e sigurisë ku kryeministri veçoi bashkëpunimin e Policisë së Kosovës me kontingjentin letonez të KFOR-it.

Kryeministri Kurti vlerësoi rolin e Letonisë në proceset e shtetndërtimit të Kosovës dhe mbështetjen e aspiratave euroatlantike të vendit tonë. Në mesin e tyre, anëtarësimi në Këshillin e Evropës dhe organizata të tjera ndërkombëtare si dhe procesi i liberalizimit të vizave.

Ambasadorja Kuzma e uroi kryeministrin dhe popullin e Kosovës për reformat dhe progresin e arritur nga vendi ynë, si dhe për liberalizimin e vizave, i cili do të hyjë në fuqi nga data 1 janar, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.