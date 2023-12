FSK realizon Forumin e Nënoficerëve të Lartë

Forumi i nënoficerëve të lartë të FSK-së ka përmbyllur punimet, ku ky forum bëri bashkë nënoficerët e lartë të Forcës së Sigurisë së Kosovës nga të gjitha njësit dhe të partnerëve strategjik me qëllim të zhvillimit dhe avancimi të korit të nënoficerëve të FSK-së, shkëmbimin e eksperiencave në mes nënoficerëve të FSK-së, dhe partnerëve, pjesë e këtij forumi ishin Rreshter majori i Komandës Regjionale të Lindjes RrM Jeffrey M. Stewart, RrM Marian Horvat nga NALT dhe rreshtera majorët e njësive të FSK-së, drejtuar nga Rreshter Majori(RrM) i FSK-së Bedri Zuka.

Forumi është hapur nga Shefi i Stafit të FSK-së, gjeneral brigade Ilir Qeriqi, ku me këtë raste ka theksuar se ngritja dhe avancimi i korit të nënoficerëve në çdo ushtri ka një rëndësi të veçantë, ai gjithashtu ka falënderuar partnerët për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë FSK-së, në këtë drejtim, duke vlerësuar lartë punën dhe angazhimin e nënoficerëve të lartë të FSK-së, për përkushtimin e tyre në avancimin e korit të nënoficerëve me standardet e vendeve partnerëve të FSK-së, me fokus gardën Kombëtare të IOWA-s që ka ndihmuar në vazhdimësi këtë proces, me qëllim të shkëmbimit të përvojave, bashkëpunimit dhe koordinimit të objektivave të përbashkëta, arritjes së standardeve të kërkuara për zhvillimin e korit të nënoficerëve dhe rolit që nënoficerët kanë në përmbushjen e misionit të FSK-së, thuhet në postimin në Facebook të FSK-së.