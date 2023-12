Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani pas sulmit me armë nga një i person në qendër të Pragës ku u vranë 15 persona e disa të tjerë u plagosën, ka thënë se mendimet tona janë me familjet e viktimave dhe dhe me të gjithë ata që u përfshinë nga sulmi i tmerrshëm masiv në Pragë.

Presidentja Osmani në postimin e saj në Twitter ka thënë se në këto momente pikëllimi të thellë, Kosova solidarizohet me banorët e Pragës dhe miqtë dhe aleatët tanë çekë.