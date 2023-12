Kurti bashkëbisedoi me gjeneratën e dytë të Programit për Diplomaci Qytetare

I shoqëruar nga zëvendëskryeministrja, njëherësh ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla Schwarz dhe zëvendësministrja, Liza Gashi, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti mirëpriti dje në takim gjeneratën e dytë të Programit për Diplomaci Qytetare.

Në këtë bashkëbisedim me pjesëmarrësit, kryeministri Kurti theksoi se përvoja e këtij programi do të na shërbejë të gjithëve që të kemi sa më shumë suksese në afirmimin e Republikës së Kosovës, të drejtësisë dhe sukseseve të saj, por gjithashtu dhe në përmirësimin e imazhit tonë ndërkombëtar, ku rol të rëndësishëm luan dhe mërgata.

“Si në aspektin akademik e të ndërmarrësisë, po ashtu edhe në atë kulturor e shoqëror. Andaj jemi këtu për t’i ndihmuar njëri tjetrit, në mënyrë që Programi për Diplomaci Qytetare të jetë nga viti në vit gjithnjë e me suksese më të mëdha, me të arritura të reja”, shtoi kryeministri.

Ai potencoi dhe mbështetjen e vazhdueshme e të palëkundur të qeverisë ndaj këtij programi e pjesëmarrësve të tij.

Nga ana tjetër, zëvendëskryeministrja njëherësh ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla Schwarz, shprehu kënaqësinë e saj të vazhdimit të programit dhe praninë e pjesëmarrësve kaq të përgatitur, bashkë me këtë dinamikë të jashtëzakonshme, e cila nga janari do vijojë dhe me zbatimin e projekteve të ndryshme, jo vetëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, por edhe në ministri të tjera.

Në vijim, kryeministri dëgjoi historitë, përvojat, sukseset dhe arsyet e aplikimit të pjesëmarrësve, pjesë e diasporës sonë në Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më gjerë, të diplomuar në art, kulturë, politikë të jashtme e të tjera.

Ne e çmojmë shumë vullnetin e tyre për të kontribuar për vendin dhe sjellur këtu përvojën e akumuluar.

Kujtojmë se ky program synon të forcojë lidhjen e diasporës me institucionet e Republikës së Kosovës, duke u krijuar atyre mundësi që të përfshihen drejtpërdrejt në institucionet publike në vendin tonë përmes angazhimit profesional, sjelljes së përvojës së tyre dhe kontributit, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

