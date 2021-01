Hoti: Kosova ngadalë po shndërrohet në qendër ndërlidhëse për rajonin dhe më gjerë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti, përcolli nga afër punimet në rehabilitimin e linjës hekurudhore 10, ku vlerësoi progresin që është bërë në segmentin e parë. Ai nënvizoi se me fillimin e punimeve edhe në segmentin e dytë Kosova ngadalë por sigurt po shndërrohet në një qendër ndërlidhëse jo vetëm për rajonin por edhe më gjerë.

“Unë dëshiroj ta falënderoj Bashkimin Evropian, ambasadorin, sepse një pjesë e konsiderueshme mbështeten nga ta, sigurisht BERZH-in për kushte shumë të mira të kredisë për financimin e këtij projekti. Falënderoj ministrin që e ka shty këtë projekt përpara dhe të gjithë të tjerët që me një dinamizëm po e bëjnë këtë projekt të realizohet në praktikë”, tha kryeministri Hoti.

Gjatë vizitës në linjën hekurudhore 10, Kryeministri Hoti ishte i shoqëruar nga ministri i Infrastrukturës, Arban Abrashi, sekretari i përhershëm i Komunitetit të Transportit, Matej Zakonjšek, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Transportit dhe Lëvizjes në Komisionin Evropian, Matthew Baldwin dhe shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë/ përfaqësues i Posaçëm i BE-së, Tomáš Szunyog.

Rehabilitimi i segmentit Fushë Kosovë – Hani i Elezit, në gjatësi prej 65 kilometrash, kushton 78 milionë euro. Ndërsa kostoja e përgjithshme e rehabilitimit të hekurudhave të Kosovës do të kushtojë 210 milionë euro, të cilat do të sigurohen përmes kredive nga BERZH-i (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim). Hekurudha e Kosovës, nga Hani i Elezit deri në Leshak të Mitrovicës, do të rehabilitohet dhe modernizohet sipas standardeve më të larta evropiane.