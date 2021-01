OBSH dhe Qeveria gjermane dhurojnë donacion SHSKUK-së për përballje me COVID-19

Qeveria gjermane në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) i dhurojnë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, donacion me pajisje dhe produkte mjekësore në vlerë prej 2.17 milionë euro, për përballje me pandeminë.

Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj ka falënderuar dhe mirëpritur përkrahjen e mëtejme të OBSh-së dhe Gjermanisë në favor të ruajtjes dhe përparimit të shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve të Kosovës.