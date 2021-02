Hoti: LDK i ka të hapura të gjithë dyert në SHBA, Evropë dhe kudo në botë

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryeministër, Avdullah Hoti, tha të enjten gjatë tubimit elektoral në Pejë, se Qeveria e drejtuar nga LDK-ja, si pjesë e Partive Popullore Evropiane, i ka të hapura të gjitha dyert në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo në vendet demokratike,

Ai tha se kur e morën drejtimin e qeverisë, Kosova ishte në izolim ndërkombëtar ndërsa zyrtarët e qeverisë së kaluar akuzonin dhe ofendonin zyrtarët më të lartë amerikanë se po rrinë me thika mbi harta për ta x cgcopëtuar Kosovën.

Kryeministri Hoti foli edhe për programin që LDK ja ofron Kosovës dhe Pejës.

“Qeverisja jonë do ta garantoj pagën minimale 300 euro. Do të heqim kufizimin për 15 vjet për pensionet kontribut-dhënëse. Deri në vitin 2023 nuk do të ketë ndihmë sociale apo pension nën 300 euro. Asistenca sociale do të lidhet me koston e jetesës dhe rritet për 30%. Do të institucionalizojmë kujdesin për personat me nevoja të veçanta. Ashtu sikurse Ju dhe qytetaret e Pejës, edhe unë jam i mërzitur pse nuk ka shkuar ashtu sikurse kemi dashur projekti i Borea-s. Unë i premtoj Kryetarit Muhaxheri dhe gjithë pejanëve nga ky tubim, se me mua kryeministër dhe me Gazmendin kryetar, Borea do të bëhet siç e kemi planifikuar dhe siç e duan pejanët”, tha ai.