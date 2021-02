Kurti: Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë në qendër të angazhimit tonë

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka pritur ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott, sekretarin e dytë të ambasadës, Richard Le Vay, dhe shefin e misionit te eksperteve Domenic Howell që kanë ardhur në Kosovë për të monitoruar zgjedhjet e 14 shkurtit. Temë e këtij takimi kanë qenë zgjedhjet e 14 shkurtit mbarëvajtja e tyre dhe fushata e prioritetet e qeverisjes pas 14 shkurtit,, thuhet në postimin në rrjetin social Facebook të Albin Kurtit.

“Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott, sekretarin e dytë të ambasadës, Richard Le Vay, dhe shefin e misionit te eksperteve që kane ardhur në Kosovë për të monitoruar zgjedhjet e 14 shkurtit, Domenic Howell, e priti sot në takim kryetari i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, njëherazi kandidati ynë për kryeministër, Albin Kurti, bashkë me kandidaten për deputete, Fitore Pacolli, dhe asistenten e tij, Valë Gjonbalaj.

Zgjedhjet që po afrojnë ishin temë e këtij takimi, mbarëvajtja e tyre dhe fushata e prioritetet e qeverisjes tonë pas 14 shkurtit. Drejtësia e punësimi janë dy çështjet për të cilat do të angazhohemi, ndërkaq luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë në qendër të angazhimit tonë për një shtet demokratik në shërbim të të gjithëve e pa dallim. Me Ambasadorin, Abbott u pajtuam t’i përparojmë edhe më tej marrëdhëniet e mira mes dy shteteve tona”.