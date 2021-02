Ministri i Jashtëm i Togos mbështet Hoxhajn në kandidaturën e tij për kryeministër

“Kam kënaqësinë ta bëj këtë deklaratë në një ditë të rëndësishme për Kosovën, kur miku im i mirë, Enver Hoxhaj, po kandidon për Kryeministër të vendit tuaj të bukur. Unë kam qenë atje 5 vjet më parë. “Unë e njoh Enverin për shumë vite, ne kemi punuar së bashku për të vendosur marrëdhëniet diplomatike midis vendit tim, Togos, në Afrikën Perëndimore, dhe vendit tuaj të bukur-Kosovës”, thotë ministri i jashtëm i Togos.

Enveri është një kampion i diplomacisë dhe një burrështetas që ka bërë punë të madhe për vendin e tij. Unë e di këtë shumë mirë. Ai forcoi marrëdhëniet e Kosovës me Togon dhe me botën. Kur them Togo, them edhe Togo edhe vendet afrikane.”, shton ai.

Krejt në fund, thotë se në emrin e tij, dhe të kryenegociatorit të vendeve afrikane, Kaibeve dhe Paqësor me Bashkimin Evropian, shpreson se të punojë përsëri me Enver Hoxhajn.“I uroj të gjitha të mirat në përpjekjet e tij për të udhëhequr Kosovën.Në emrin tim dhe në rolin tim si Kryenegociator i ACP (Vendet Afrikane, Karaibe dhe Paqësor) me Bashkimin Evropian, ne shpresojmë që të punojmë përsëri me mikun tonë, Enverin”.