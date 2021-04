Kryekuvendari Konjufca nderoi të rënët në Hallaq të Lipjanit

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, bëri sot homazhe dhe vendosi lule në memorialin e të rënëve në fshatin Hallaq të Lipjanit.

Duke çmuar lart sakrificën sublime të të rënëve të kësaj ane, si dhe luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Konjufca theksoi se ditët si këto janë ditë dhembjeje, por edhe krenarie njëkohësisht.

Dëshmorët dhe martirët i dhanë Kosovës më të shtrenjtën e tyre, jetën, dhe gjaku i tyre është gurthemel i lirisë dhe shtetit tonë të pavarur. Nderimi, respekti dhe kujtimi për të rënët do të jetë i përgjithmonshëm, tha ai.

Edhe me këtë rast, kryekuvendari Konjufca u shpreh se institucionet e Kosovës do të angazhohen me të gjitha kapacitetet për zbardhjen dhe ndëshkimin e të gjitha krimeve të Serbisë, të kryera në Kosovë.

Më herët gjatë ditës, Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsion, ka votuar ndryshimet e tri neneve të Kodit të Procedurës Penale për lehtësimin e zbatimit të Ligjit për Gjykimin në mungesë nga ana e Prokurorisë, thuhet në komunikatën për media e Kuvendit të Kosovës.