Rama: Binjakëzohet Prishtina me Staten Island, Nju Jork

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama gjatë një eventi në ShBA ka njoftuar se Prishtina dhe Staten Island në Nju Jork, tanimë janë qytete motra, ku së bashku do të nxisin bashkëpunimin, do t’i afrojnë qytetarët, do të krijohen shkëmbime kulturore, duke ecur drejt një të ardhmeje që nderon vlerat tona të përbashkëta.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se gjatë eventit të binjakëzimit, Staten Island, Borough President Vito J. Fosella, kryetar i Staten Island, e nderoi popullin shqiptar duke emërtuar një ndër rrugët e komunës së tij me emrin e kolosit tonë kombëtar, Ismail Qemalit, politikanit dhe aktivistit që luajti rol vendimtar në luftën për pavarësi dhe themelimin e shtetit shqiptar. Emërtimi i kësaj rruge do të kontribuojë në mishërimin e identitetit shqiptar me frymën e këtij qyteti të madh.