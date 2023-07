Arrestohen dy persona për prerje ilegale të pyllit dhe sekuestrohen dru

Sektori i Hetimeve Stacioni Policor në Suharekë në rrugë operative-hetimore ka arritur ti siguroj disa fotografi ku persona te dyshuar me traktor bartin dru ilegalisht, dyshohet se këta dru janë prerë në vendin e quajtur “Kodra e Hanës” në bjeshkën e Bukoshit, Suharekë.

Me datë 13.07.2023 Sektori i Hetimeve ka arrestuar dy të dyshuar ne fshatin Maqitevë, të cilët me urdhër te prokurorit janë intervistuar, është hapur rast Vjedhje e Pyllit”” , ndërsa dy te dyshuarit B.A. dhe I. A. me urdhër të prokurorit pas intervistimit janë liruar.

Gjatë arrestimit të personave të dyshuar, hetuesit policor kanë vërejtur një traktor i cila ka pas një ngarkesë me dru, nga poseduesi i këtyre druve janë kërkuar dokumentet përkatëse të por i dyshuari nuk i posedonte, janë njoftuar autoritetet pyjore të KK Suharekë të cilët e kanë bërë konfiskimin e druve.

Vlen të ceket se I dyshuari B.A. ka pas edhe dy urdhëresa aktive nga Gjykata për te cilat është njoftuar ekipi i Sektorit Policor Stacioni Suharekë te cilët janë marr me rastin, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.