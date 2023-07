Mehaj- Pamuk: Oficerët turq vazhdojnë punën në drejtim të avancimit të FSK-së dhe sigurisë së vendit

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka pritur në takim këshilltarin bilateral të sapocaktuar të Forcave të Armatosura të Republikës Federale të Turqisë, kolonel Mustafa Pamuk.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se me kolonel Pamuk kanë diskutuar për bashkëpunimin në fushën ushtarake me Forcat Turke, implementimin e Planit Bilateral, ristrukturimin e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe rëndësinë e aprovimit dhe zbatimit të dy marrëveshjeve me Republikën e Turqisë në fushën e trajnimeve, shkollimit akademik dhe shkëmbimit të përvojave.