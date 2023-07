Kurti takon Lajčák në SYMI, bisedojnë për de-eskalimin e tensioneve dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në kuadër të edicionit të 25-të të Simpoziumit Ndërkombëtar SYMI, që po mbahet në Greqi, ka zhvilluar një takim edhe me Përfaqësuesin Special të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajčák.

Në një bisedë të gjatë mes tyre, u bisedua për de-eskalimin e tensioneve dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, duke theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar në këtë proces.

Simpoziumi Ndërkombëtar SYMI është themeluar nga ish-kryeministri i Greqisë, George Papandreou dhe organizohet çdo vit. Ky edicion i sivjetmë titullohet “Cila botë në vitin 2030? Trajtimi i Sindromës Icarus” (Which World in 2030? Addressing the Icarus Syndrome).

Kjo është hera e gjashtë që kryeministri Kurti është pjesëmarrës në këtë organizim, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.