Më 1 tetor nga sheshi “Ibrahim Rugova” nis vrapimi për ndërgjegjësimin ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nesër, e diel, 01.10.2023 ora 11:00, nga sheshi “Ibrahim Rugova” do të nis vrapimi për shëndetin, për ndërgjegjësimin ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit.

Pjesmarrës do të jenë kryetari i Kryeqytetit, Përparim Rama me zonjën Kristale Ivezaj Rama, anëtarë të kabinetit, drejtorë e pjesë nga stafi i Kryeqytetit, si dhe këshilltarë komunal të kuvendit të Prishtinës.

Kryetari i Prishtinës, Perparim Rama ka thënë se nesër do të vrapojnë për një kauzë shumë të rëndësishme, për shëndetin, për ndërgjegjësimin ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit, thuhet në postimin në Facebook të Komunës së Prishtinës.

Të gjithë bashkë mund të bëjmë shumë.

Ju lutem të shtrenjtat tona nëna, të dashura motra e gra, bëjini kontrollet mjekësore, bëjeni mamografinë, të cilën mund ta bëni falas në tri Qendra të Mjekësisë Familjare. Kontrollet dhe zbulimi i hershëm i sëmundjes mund të shpëtojnë jetë!

Ne do të ofrojmë mamografinë falas gjatë tetorit edhe për qytetarët nga Lipjani e gjatë javës do të ua mundësojmë edhe banorëve të dy komunave tjera, të cilat do t’i zyrtarizojmë gjatë javës.

Mos harroni!

Nesër, e diel, ora 11:00 shihemi në sheshin “Ibrahim Rugova”.