Maqedonci pret ambasadoren kroate Barisic, disktutojnë rreth çështjes së sigurisë dhe mbrojtjes së dy shteteve

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka pritur ë takim ambasadoren e Kroacisë, Danijela Barisic ku kanë diskutuar rreth shumë çështjeve të cilat kanë të bëjnë me fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, situatën në veri dhe bashkëpunimin ndërmjet ministrive të mbrojtjes së dy shteteve.

Me këtë rast, ministri Maqedonci e njoftoi ambasadoren kroate, Barisic, rreth objektivave të Ministrisë së Mbrojtjes në procesin e ngritjes së kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në aspektin e kuadrove të ushtarakëve por dhe investimit në armatime, që po vazhdon përmes blerjeve shtet më shtet, e që në këtë drejtim si shtet partner shohim Kroacinë.

“Konferenca FSK dhe partnerët që pritet të mbahet në fund të këtij muaji do t’i kontribuojë konkretizimit të formave të reja të bashkëpunimit me shumë shtete partnere me të cilat ndajmë vlera e qëllime të përbashkëta, duke përfshirë dhe Kroacinë”, tha ministri Maqedonci.