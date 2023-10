Kurti: Fermeri i Kosovës, sot është më i përkrahuri në rajon

Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se në dy vjet e gjysmë qeverisje, kanë shënuar rekord të të mbjellave që prej pasluftës, ku në krahasim me dy vite më parë, sipërfaqet e të mbjellave me drithëra janë rritur për gati 2/3, sepse përkrahjen me subvencione për bujqit dhe fermerët i kanë rritur deri në 216%..

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se mbi 214 milionë euro është vlera e mbështetjes financiare deri më tani, ku për herë të parë, kemi subvencionuar naftën dhe plehun bujqësor. Sigurimeve bujqësore u janë shtuar edhe gjashtë kultura të reja, kurse primin e sigurimit e kemi subvencionuar për 75%.