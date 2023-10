Rama: Në Kryeqytet vendosen shporta të reja, kjo do të kontribuojë që të ketë ambient sa më të pastër

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se 210 shporta të reja të xhepit janë vendosur në disa zona të Kryeqytetit, kjo do të kontribuojë që të ketë ambient sa më të pastër në Prishtinën.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se shumë shpejt do të vendosen mbi 1400 kontejnerë nëpër lagje e po ashtu Kompania Regjionale “Pastrimi” do të pajiset me kamionë të ri për mbledhjen e mbeturinave.