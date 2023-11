IKSHPK: Rënia e manganit në ujin e liqenit të Badocit, ende nuk është brenda vlerave standarde

IKSHPK lidhur me vlerat e rritura të manganit në ujin e pijes nga Liqeni i Badovcit ka njoftuar se analizat e fundit laboratorike, ndonëse tregojnë për rënie të vlerave referente të manganit në ujin e liqenit dhe në rrjetin shpërndarës, ende nuk janë brenda vlerave standarde të parapara në Udhëzimin Administrativ nr. 10/2021 – Cilësia e Ujit për konsum nga njeriu.

Me qëllim të informimit të drejtë IKSHPK njofton se nga matjet e fundit laboratorike rezulton se në katër ditët e fundit vlerat e manganit janë si vijon:

Me datën 7 nëntor: 0.19-0.40 mg/litër

Me datën: 8 nëntor: 0.19-0.35 mg/l

Me datën 9 nëntor: 0.17-0.30 mg/l

Me datën 10 nëntor: 0.058-0.19. mg/l

Ndërsa, vlera e lejuar për përdorim të ujit për pije është: 0.05 mg për litër (uji në rubinetë/çeshme).

Nga këto vlera krahasuese, shihet që përkundër rënies së tyre, ende nuk është arritur standardi i lejuar për përdorim të ujit për pije.

Ndërkohë, uji mund të përdoret për të gjitha veprimtaritë e tjera ditore (higjienë personale dhe mjedisore, përdorim të ushqimit, etj.).

Uji nga resurset e tjera: Liqeni i Batllavës -Fabrika e Ujit në Albanik (Shajkovc) si dhe Liqeni i Ujmanit nëpërmjet kanalit të Mihaliqit, gjegjësisht trajtimi në Fabrikën e Ujit në Shkabaj,) në regjionin e Prishtinës, i plotëson kriteret e parapara për pije dhe këtë e vërtetojmë me rezultatet laboratorike që kryhen në baza ditore dhe monitorimit si aktivitet themelor i Qendrës së ujit brenda IKSHPK-së.

Në IKSHPK testohet edhe uji i ambalazhuar i prodhuesve të ndryshëm, sipas kontratave të operatorëve me Institutin për kryerjen e këtyre testimeve.

IKSHPK i ka 2 laboratorë të akredituara me standarde ndërkombëtare dhe uji i nënshtrohet analizës në të dy këto laboratorë:

Laboratori i parametrave bazik ku testohet Mangani si parametër indikues bazik; dhe Laboratori analitik ku bëhen analizat më të detajuara, ku gjithashtu testohet mangani si metal i rëndë.

Që nga shfaqja e fenomenit të rritjes së vlerave të manganit në ujë, i cili është një fenomen natyror që shfaqet çdo vjet gjatë ndërrimeve sezonale, kryesisht në resurset sipërfaqësore, IKSHPK ka dhënë rekomandime në dy drejtime:

Rekomandime për qytetarët dhe

Rekomandime për kompaninë e ujit KRU “Prishtina” se çfarë duhet të bëjnë.

Sa u përket qytetarëve, mbesin në fuqi rekomandimet e deritanishme të cilat janë të publikuara dhe janë komunikuar vazhdimisht, ndërsa kompanisë KRU “Prishtina” i është rekomanduar që në planin afatgjatë të ndërmerren masa si:

Ndërtimi i kullës së veprës së marrjes për përthithje të ujit në nivele të ndryshme (të liqenit) në përputhshmëri me standardet teknike; dhe

Funksionalizimi i gypit furnizues të ujit nga kanali Ibër -Lepenc.

Me rekomandimin e IKSHPK-së, sikur ka njoftuar edhe “KRU Prishtina”, sot kjo kompani do të bëjë shpërlarjen e linjave magjistrale dhe sekondare në zonat që furnizohen nga Liqeni i Badovcit, pra nga zonat e prekura nga niveli i lartë i manganit, me qëllim të përmirësimit të kualitetit të ujit.

IKSHPK rikujton se misioni kryesor i tij është mbrojtja dhe përparimi i shëndetit të popullatës dhe ky qëllim sigurohet përmes aktiviteteve dhe mbështetjes së plotë në ligjet aktuale në fuqi, të cilat janë të përafruara me legjislacionin evropian, thuhet në postimin në Facebook të IKSHPK-së.