Murati: Qeveria Kurti ka kontribuar në rritjen e buxhetit të komunës, sesa vetë komuna

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati ka bërë të ditur se për vitin 2021, në buxhetin e përgatitur nga qeveria e udhëhequr nga LDK, e ku edhe Ministria e Financave udhëhiqej nga ta, buxheti për Komunën e Prishtinës ka qenë: 87.6 milionë euro ku nga to 58.5 milionë ishin mbështetje nga qeveria, ndërsa 28.2 milionë euro ishin të hyrat vetanake, kurse për vitin 2024, me Qeverinë Kurti, buxheti për Komunën e Prishtinës është: 123.7 milionë euro ku nga to 83.9 milionë euro janë mbështetje nga qeveria, ndërsa 38.8 milionë euro janë të hyrat që vetë Komuna e Prishtinës pritet t’i mbledhë.

Murati në postimin e tij në Facebook ka thënë se nëse bëjmë krahasimin për këtë periudhë, e shohim se të hyrat vetanake komuna ka arritur t’i rrisë për 10 milionë euro, ndërsa mbështetja nga qeveria është rritur për mbi 25 milionë euro. Me fjalë tjera, më shumë ka kontribuar Qeveria Kurti në rritjen e buxhetit të komunës, sesa vetë komuna.