MPJD: Hapet Forumi Ndërkombëtar Ulpiana

Nën organizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës u mbajt hapja zyrtare e Forumit Ndërkombëtar Ulpiana.

Në fjalën e saj hapëse, zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, derisa ka folur për rolin dhe rëndësinë e mërgatës dhe diasporës për Republikën e Kosovës, vuri në pah se: “Që nga fillimi i punës sonë si qeveri, jemi përqendruar në gjetjen e zgjidhjeve për problemet më urgjente: Si të adresohen institucionalisht të drejtat dhe nevojat e tyre, si të përfaqësohet më së miri në arenën ndërkombëtare kultura e tyre, si t’i tërheqim për të kontribuar në Kosovë intelektualisht, profesionalisht, financiarisht dhe strategjikisht. Si të forcojmë profesionistët jashtë vendit dhe angazhimin e tyre ta kanalizojmë në funksion të reformave në Kosovë. Si të lidhim fëmijët dhe miqtë e tyre me Kosovën“.

Kryeministri Albin Kurti, duke përshëndetur pjesëmarrësit e Forumit Ulpiana theksoi: “Diaspora jonë është më shumë se një grup individësh që jetojnë jashtë vendit, është fuqi e gjallë, një urë që lidh vendin tonë me botën. Kontributi i diasporës së Kosovës është i pakrahasueshëm, duke përfshirë këtu edhe rolin e saj në formësimin e shtetit tonë. Së bashku ne mund të ndërtojmë një shtet i cili lulëzon nga fuqia e qytetarëve të vet, brenda dhe jashtë kufijve. Kjo e bën Forumin Ulpiana, të parin e këtij lloji, të jetë një platformë kyçe në një kohë kur ndjenja e përkatësisë vihet në pikëpyetje më shumë se kurrë. Duhet të ofrojmë ato lidhje me vendlindjen, të cilat më së miri përputhen me aftësitë dhe talentet e mërgatës tonë.“

Kingsley Aikins, Kryeshef ekzekutiv i “The Networking Institute”, pasi përgëzoi Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, dhe në mënyrë të veçantë zëvendësministren Liza Gashi, për iniciativën e guximshme të organizimit të këtij forumi, shpërfaqi përvoja interesante ndërkombëtare të kontributit dhe përfshirjes së diasporës në faza të ndryshme historike të shteteve të ndryshme.

Në Forumin Ndërkombëtar “Ulpiana”, po marrin pjesë përfaqësues nga 21 shtete të ndryshme me gjithsej 48 folës.

Punimet e Forumit Ulpiana do të jenë të përqendruara në panele ekspertësh nga sektorë të ndryshëm si: akademia, shoqëria civile, biznesi, të cilët do të diskutojnë tema specifike, të lidhura me angazhimin e diasporës dhe zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë kulturën, zhvillimin ekonomik, diplomacinë publike, sigurinë, teknologjinë, të rinjtë dhe hartimin e politikave, thuhet në komunikatën për media e MPJD-së.