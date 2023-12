MKRS: Kori Siparantum ftohet të marrë pjesë në festën e fundvitit në koncertet e Wiener Konzerthaus

Kori Siparantum është ftuar të marrë pjesë në festën e fundvitit me Wiener Singakademie në koncertet e Wiener Konzerthaus. Koristët do të ngjiten në skenë së bashku me Orkestren Simfonike të Vjenës dhe Korin Wiener Singakademie.

Performanca tradicionale e Simfonisë së 9-të të Beethoven-it është pjesë e festave të Vitit të Ri në Wiener Konzerthaus për 26 vjet. Këtë vit, kënaqësia është e dyfishtë, pasi Kori Siparantum do të jetë pjesë e këtyre koncerteve.

Koncertet janë planifikuar për datat 30 dhe 31 dhjetor 2023, si dhe 1 janar 2024, në orën 19:00.

Suksese Korit Siparantum, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.