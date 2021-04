Presidentja Osmani uron Distria Krasniqin, xhudistet tona të arta po i bëjnë nder Republikës tonë

Presidentja Vjosa Osmani ka uruar Distria Krasniqin me rastin e shpalljes kampione e Evropës për herë të parë.

Ajo në postimin e saj në Facebook ka thënë se xhudistet tona të arta – të arta me medalje e me shpirt, po e ngrisin Republikën tonë lartë e më lartë

Distria e artë!

Sot, Distria Krasniqi, u shpall kampione e Evropës për herë të parë. Xhudistet tona të arta – të arta me medalje e me shpirt, po e ngrisin Republikën tonë lartë e më lartë. S’ka si të jetë ndryshe! Këto arritje të tyre janë reflektim i pastër i punës së palodhshme, angazhimit në një mision me qëllim të qartë, e konsistencë në këtë drejtim.

Ditën e parë të punës si Presidente e fillova pikërisht me Distrian dhe xhudistet tona fantastike. Atë ditë e kuptova edhe njëherë që secila nga këto vajza jan shkëndija në vete e që s’do të ndalen së shndrituri asnjëherë.

Faleminderit për nderin që po na e bëni të gjithëve, për nderin që po i bëni Republikës sonë.

Vetëm përpara e gjithnjë më fitore të reja!